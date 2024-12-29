Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılına kadar yapılan motosiklet denetimlerinde 2 milyon 898 bin 366 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. Denetimlerde, hız ihlali yapan 99 bin 381 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 17 bin 642 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 kişiye ve sigorta eksikliği bulunan 7 bin 147 araca işlem yapıldı.

Yerlikaya, yapılan denetimlerle birlikte toplamda 444 bin 372 araca/sürücüye işlem uygulandığını açıkladı. Motosikletli denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." diyerek trafik güvenliğine vurgu yaptı.