Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor'un TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle kulübün cezasını açıkladı. Maçta 6 futbolcusunun sarı kart görmesi ve takımın sportmenliğe aykırı hareketleri ile çirkin ve kötü tezahüratın yaşanması sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) devreye girmişti.

Bursaspor, Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 6 futbolcusunun sarı kart görmesi ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunması ile çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. PFDK, yapılan incelemenin ardından Bursaspor'a ceza verdi.