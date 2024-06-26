Uludağ Elektrik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi çerçevesinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmasıyla doğaya anlamlı bir miras bırakıyor.

Şirket, her yıl bin fidan dikerek toplamda 80 bin metrekarelik bir yeşil alan oluşturdu. Bu proje, yalnızca çevreyi koruma amacı taşımakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren büyük bir adımı temsil ediyor. Uludağ Elektrik, bu çalışmalarıyla geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor.

Uludağ Elektrik, geleceğe nefes olabilmek adına başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi çerçevesinde bugüne kadar 5 bin fidanı doğayla buluşturdu. Son olarak Çanakkale’de fidan dikimi gerçekleştiren şirket, Güney Marmara Bölgesi’nde yaptığı çalışmalarla 80binmetrekarelik alanı yeşillendirdi. Şirket, ilerleyen dönemde daha çok fidanı toprakla buluşturarak geleceğe yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.

Yeşil dönüşüm 11 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi, şirketin doğaya olan bağlılık ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtları doğaya geri kazandırmak amacıyla yola çıkan bu proje çerçevesinde, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde geniş çaplı fidan dikimleri gerçekleştiriliyor. Şirket, şimdiye kadar 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturarak çevreyi koruma yolunda sürdürülebilir adımlar atıyor ve daha yaşanılabilir bir geleceğe umut oluyor.