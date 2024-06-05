Yeşim Spor Kulübü’nün liderliğinde gerçekleştirilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası’nın şampiyonu “Düz Boya” takımı olurken “Güvenlikspor” takımı ikinci, “Genç Örme” takımı da üçüncü oldu.

Her yıl geleneksel olarak organize edilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası, 3 Haziran’da oynanan final maçları ile sona erdi. PFDD Şükrü Şankaya Futbol Okulu Tesisleri’nde yapılan final müsabakalarında üçüncülük için karşı karşıya gelen “Genç Örme” ile “Üretim Gücü” arasındaki maçın galibi “Genç Örme” oldu. Final maçı öncesi, son üç yıldır gelenekselleşen gösteri maçına, “Hayatın her yerinde biz de varız!” pankartıyla çıkan Yeşimli kadın futbolcular, organizasyona renk kattı. Yeşim Allstar ile Fabric Angels takımları arasında oynanan dostluk maçı, 3-0 ile Yeşim Allstar’ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Dostluk maçının ardından sahaya çıkan Güvenlikspor ve Düz Boya takımları da birincilik için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-1 biten maçın galibi ve turnuvanın şampiyonu Düz Boya oldu. Böylece Güvenlikspor turnuvanın ikincisi olma başarısını gösterdi. Toplam 16 takımın katıldığı turnuvada “en centilmen takım” I am Perfect takımı seçilirken, attığı 19 gol ile göz dolduran Cihat Kaçar da “gol kralı” oldu.

Final maçının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde takımlara kupalarını takdim eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Yıllardır gelenekselleşen ve babam merhum Şükrü Şankaya’nın adını yaşatan dostluk turnuvamızın, rahmetli babamın sporcu olarak görmek istediği ve her zaman arzu ettiği şekilde centilmenlik ve dostluk çerçevesi içerisinde tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ve organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gecede turnuvanın en centilmen takımına ve turnuvanın gol kralına kupaları, Yeşim yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende ayrıca turnuva organizasyonunda emeği geçen Spor Kulübü Lideri Samet Şen ile birlikte organizasyon komitesine; turnuvada görev alan hakemlere ve turnuvanın sağlık sponsoru Özel Hayat Hastanesi’ne de teşekkür plaketi takdim edildi.