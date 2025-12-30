Yılbaşı öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçekçiler de yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçi Barış Çınar, şuan en çok satılan çiçeğin kokina yani yılbaşı çiçeği olduğunu söyledi. Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirildiğini inanıldığını anlatan Çınar, sözlerine şöyle devam etti;

'Eski inanışlara göre kokinayı bir yıl boyunca öldürmez, taze kalırsa eve şans ve bereket getirdiği, hatta ev sahibi olunabileceği konusunda bir inanış var. Eski inanışlara göre bu inanışlardan dolayı yılbaşı zamanı kokina satışları hızlanıyor. Şu anda da kampanyamız mevcut. Zaten gel al da 250 liradan başlıyor fiyatlar. Ancak müşterilerin isteğine göre dizaynı, boyutları değişebiliyor. Tabii ucu çok açık bir konu. Artık kokina satışları her geçen sene daha da hızlanarak devam ediyor. Artık çiftler birbirini alırken erkekler kızlara değil de sadece artık kızlar da erkek arkadaşlarını almaya başladılar. Zaten bu şekilde süregelen bir gelenek haline geldi.'