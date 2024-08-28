Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapımında sona yaklaşılan Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerine güvenli ve hijyenik alışveriş imkânı sunmak amacıyla modern ve kullanışlı pazar alanları kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen 7 proje ile Yıldırım’a toplamda 40 bin metrekarelik yeni pazar alanı kazandırıldı. Bağlaraltı Mahallesi'nde 6 bin 305 metrekarelik alanda inşa edilen, iki katlı Bağlaraltı Pazar Yerinde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, sosyal yaşam alanı ve teknik bölümler yer alacak.

Başkan Oktay Yılmaz, sokak aralarında kurulan ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar alanları inşa ettiklerini belirtti. Mevcut pazar yerlerinin ihtiyaçları karşılayamadığını ifade eden Yılmaz, “İlçemize yakışır pazar yerleri yapıyoruz. Haftada bir gün kullanılacak alanlar yerine, otopark, sosyal tesis ve diğer ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü aktif olacak tesisler planlıyoruz. Bağlaraltı Pazar Alanı, alt katta otopark, üst katta ise pazar alanıyla halkımıza daha güvenli ve sağlıklı alışveriş ortamı sunacak. Ayrıca, mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda pazar yerinin alt katına bir kadın spor merkezi de kazandırıyoruz. Ekim ayında açılışını yapmayı planladığımız bu tesisin Yıldırım’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.