Bursa Yıldırım Belediyesi, Belediye olarak yetiştirdikleri fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Bursa Yıldırım Belediyesi, yetiştirdikleri çilek, çeri domates, aronya, lavanta, biberiye, süs biberi ve fesleğen fidelerini Yıldırım Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Fide Bizden, Ürün Sizden' etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk, fide alabilmek için uzun kuyruk oluştururken 'Bu kadar insana nasıl yetecek?' tartışmaları da yaşandı.

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN 25 BİN ADET FİDE DAĞITIMI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında kurulumu tamamlanan 500 metre kare sera ile bir hedefini daha gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi üretim çalışmalarına başladı.

Yıldırım belediyesi ilçe sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlarda kullanılacak çalı ve bitkilerin de bir kısmının ihtiyaç doğrultusunda bu sera ile üretimine geçildi.

Bu kapsamda çilek, çeri domates, aronya, lavanta, biberiye, süs biberi, fesleğen, yaban mersini ve gül fide çeşitleri olmak üzere toplamda 25 bin adet fide dağıtımı yapıldı.

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