Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini törenle attı.

Yıldırım Belediyesi’nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen Mimarsinan Mahallesi’nde yaklaşık 6 bin metrekare alanda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temeli düzenlenen tören ile atıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm proje alanı üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkıldı. İnşaat çalışmaları süren proje çerçevesinde zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edilecek. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunacak.

40 bin tapu

Yıllarca devam eden plansız büyüme neticesinde yapboza dönen imar uygulama planları, mülkiyet sorunları, tapu problemleri ve çarpık kentleşme yüzünden sorunları kangrene dönmüş bir Yıldırım olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşüm, ertelenemeyecek ve zaman kaybedilemeyecek kadar hayati öneme sahip bir konudur. Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, günümüz şehircilik anlayışıyla uzlaşamayan yaşam alanları ortaya çıkarken şehirlerin içerisinde de çöküntü bölgeleri oluştu. Bu yapılaşmalar her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Evlerimizin birer mezara dönüşmemesi için kentsel dönüşüm bir zorunluluktur diyoruz. İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyor, mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüyoruz. 2023 yılında 10 bin vatandaşımıza tapularını dağıttık. Yıl sonuna kadar 40 bin insanımıza tapu vereceğiz” dedi.

"Yaşamı Dönüştürüyoruz"

Yıldırım Belediyesi olarak insanlara güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım’ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın dört bir tarafında, sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi de Yıldırım’ın geleceğine hizmet edecek önemli bir proje. Nisan ayında tahliye işlemlerini tamamladığımız projenin yıkım işlerini tamamlayıp inşaat çalışmalarına başladık. 3 bloktan oluşan projemizde, binalarımız zemin üstü 5 kat olacak şekilde inşa edilecek ve yatay mimari anlayışımızı yansıtacak. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark yer alacak. 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreni Yıldırım’a ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yıldırım’ın dört bir yanının şantiyelerle dolu olduğunu söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Adeta yeniden imar, ihya ve inşa ediyoruz Yıldırım’ı. Çehresi değişen farklı bir Yıldırım ortaya çıkıyor. Gayretli çalışmalarından ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan kentsel dönüşüm konusunda belediyelerimize ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza güvenmelerini ifade etmek istiyorum. Daha sağlıklı şehirlerde, daha sağlıklı geleceği hep beraber inşa edeceğiz” sözlerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, “Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Yıldırım’a ve Bursa’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Belediyemizin kentsel dönüşüm çalışmalarını gönülden destekliyoruz. Tamamlandığında özellikle deprem riski açısından daha güvenli, kent estetiği ve mimarisi açısından daha güzel olacak olan Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.