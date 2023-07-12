Yıldırım Belediyesi, Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı Hüseyin Taşçeşme yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu konseri düzenledi. O yıl mezun olan Türk Sanat Müziği Kursu'nun 40 öğrencisi Capricaya Cazibe Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir konserde 23 özel eseri sanatseverler için seslendirdi.

Yıldırım'ı bir kültür sanat kenti yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "İnsanları ve gönülleri harekete geçirmenin en etkili yollarından biri de kültür ve sanattan geçiyor" dedi. Bu bağlamda Yıldırım'a renk katan konserler, sempozyumlar, oyunlar, konferanslar ve programlar düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak daha fazla vatandaşı sanatla buluşturmak için Mart ayında Türk Sanat Müziği Kursu'nu başlattık. 70 hemşehrimiz bu kursta değerli hocalarımız tarafından eğitildi. Ev sahipliğini yaptığımız konserde 40 kişilik Türk sanat müziği korosu birbirinden güzel ezgilerle kulaklarımızın pasını sildi. Koro şeflerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ederim.” Dedi.