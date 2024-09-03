Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı kırtasiye desteği başvuruları kapsamında gelir araştırması tamamlanan başvuruların kartlarını dağıtmaya başladı.

KIRTASİYE KARTLARI DAĞITILIYOR

Yıldırım Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı sunuyor. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan gelir düzeyi araştırması sonucu belirlenen ailelere bin TL değerinde kırtasiye kartlarının dağıtımına başlandı.

Bu proje sayesinde, Yıldırım'daki belirlenmiş 125 kırtasiyeden alışveriş yapabilecek öğrenciler, kendi tercih ettikleri ürünleri seçme fırsatı bulacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni döneme başlayacak öğrencilere başarılar diledi.

GELECEĞE YATIRIM

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, okulların eksiklerini ve ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti. Yıldırım’ın Türkiye’nin birçok kentinden daha fazla genç nüfus barındırdığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “En doğru yatırım, geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Biz de Yıldırım’da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlarken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fizikî şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız, geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkânlar sağlamak” şeklinde konuştu.