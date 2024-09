İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, TAFEX adlı çatı kuruluşu ile ABD pazarına dev bir adım atıyor. Proje kapsamında; fuar, ithalat-ihracat, danışmanlık, pazar araştırması, toplu mağaza, tanıtım, pazarlama, depolama, nakliye, lojistik ve satış organizasyonu çalışmalarından oluşan bütüncül bir hizmet anlayışıyla, İnegöl Mobilyası ve mobilya sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri uluslararası arenada vitrine çıkarıyor.

İHRACAT ÜSSÜ KURULACAK

Amerika’nın Miami şehrinde gerçekleşecek olan projenin, sektörlerin öncü markalarını tek çatı altında toplayan önemli bir ihracat üssü olması hedefleniyor. Tüm sektörlerden firmalarımız; alan kiralama, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası hizmetler, lojistik, depolama, nakliye, ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, pazar araştırması gibi birçok seçenek ile projeye dahil olabilecekler. Ayrıca mağaza ve tanıtım çalışması kapsamındaki harcamalarında %70 ve üzeri oranda teşvik desteği alabilecekler.

ABD’DEKİ EN BÜYÜK TÜRK PROJESİ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, bugüne kadar ülke çapında ortaya konulmamış bir vizyon projesi olan TAFEX ile ABD pazarına yönelik en büyük projenin altına imzasını atıyor. Geçtiğimiz günlerde kurulan İnegöl Global Fuar ve Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ile şimdi ABD’deki TAFEX şirketinin kuruluşu gerçekleştiriliyor. TAFEX projesi, bugüne kadar ortaya konulmamış bir fırsat sunarak daha geniş bir kitleye ulaşmalarına ve uluslararası tanınırlıklarını artırmasına yardımcı olacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Çağın getirilerine ve teknolojik değişimlere ayak uydurarak dayanıklı ve kreatif ürünler hayata getiren üreticilerimiz ve İnegöllü mobilyacılarımızın aynı zamanda bu ürünlerini dünya piyasasında büyük pazarlarda sergilemesi de bir o kadar önemli bir durumdur. Ortadoğu ve Avrupa’da adından sıkça söz ettiren üreticilerimizin, dünyada ticaretin merkezi konumunda bulunan ABD pazarında da sağlam temeller üzerine yerlerini almaları gerek kendileri gerekse ülkemiz ticareti ve ekonomisi adına büyük bir girişimdir. Amerika'nın büyük nüfusu ve çeşitliliğinin getirdiği devasa müşteri potansiyeli, firmalarımızın marka bilinirliğini artırarak küresel bir oyuncu olarak algılanmasına yardımcı olacaktır. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile firmalarımızın ABD’deki temsilcileri olarak sektör fark etmeksizin ürünlerini tanıtmak, satış yapmak, ofis açmak ve pazarda kalıcı olmalarını sağlamak adına uçtan uca hizmet vereceğiz.”

TÜRK FİRMALARININ AMERİKA’DAKİ TEMSİLCİSİ OLACAK

“ABD pazarında büyük alıcılarla temas halindeyiz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak projenin sahibi olmamız, müşteriler açısından güven sorununu da ortadan kaldırıyor. TAFEX ile hem pazardaki alıcılara güvence sağlayacağız hem de firmalarımız için Amerika’daki aracıları olacağız.”

ENGELLER ORTADAN KALKTI

“ABD Pazar büyüklüğünden dolayı sipariş miktarlarının İnegöl’deki firmalarımız tarafından tek başına karşılanamaması hususu, bizim bu pazara girmemiz için önemli bir engeldi. Ancak artık bu engeli ortadan kaldırdık ve ABD’de büyük müşterilerle büyük işleri görüşüyoruz. Kurulan yapılanma ile ilk 2 yılda en az 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Amerika, 3,2 trilyon dolarlık yıllık ithalatının yalnızca %0,52’sini Türkiye’den yapıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika’ya en az 3 milyar dolar ihracat yaparak TAFEX’i Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmalarından biri haline getirecek ve İnegöl’ümüzün adını hak ettiği yerlere hep beraber taşıyacağız.”

ŞEHRİMİZE ULUSLARARASI İMAJ KAZANDIRACAK

“Projemizin önceliğinde Türkiye’den ABD’ye ihracat bulunuyor. Mobilya, tekstil, ev eşyası, gıda velhasıl sektör fark etmeksizin her alanda ihracat yapan bir yapı oluşturduk. TAFEX projemiz için Miami’de yerimizi de belirledik. Kurduğumuz yapı ihracat ve fuar organizasyonu dışında firmalarımızın ABD’deki bir temsilcisi gibi hareket edecek, depolama, nakliye ve lojistik konularına varana kadar A’dan Z’ye her yönde kendilerine hizmet sağlayacaktır. Her firmanın kendi markasıyla kurumsal mağazasını oluşturabileceği ve ürettiklerini yurtdışında pazarlayabileceği bir konsepti de sunuyoruz. Proje her bütçeye hitap edebilecek ve böylelikle her firmamızın dahil olmasına imkân sağlamış olacağız. Pazara erişimini kolaylaştıracak, şirketlerin yurtdışı pazarına girmesi için tüm hizmetleri tek elden sunmuş olacağız.”

İTSO GÜVENCESİYLE

“Tanıtım ve pazarlama çalışmalarında süreklilik sağlayarak yabancı alıcıların yılın her dönemi ülkemize gelmeleri için organizasyonlar düzenleyeceğiz. Bu proje, bizi ABD’de aktif bir oyuncu yapmanın yanı sıra ülkemize ve şehrimize zenginlik ve uluslararası imaj kazandıracaktır. Amerika’da gösterdiği varlık ve Odamızın güvencesinin bir arada bulunmasıyla bu pazarda ciddi bir muhatap olması ve Türkiye’de daha önce bu ölçekte bir yurt dışı atılımı gerçekleştirilmemiş olması projenin farkını ortaya koyuyor. Planlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

“Bu yıl içerisinde faaliyetlerine başlayacak alım, satım ve marketing hizmetleri verilecek olan projede 2025 yılında fuar organizasyonları, depo, mağaza, lojistik hizmetleri gibi hizmetler için firmalarımızla görüşme süreçlerini başlattık. Projemizin ilk aşamasında ABD’de fiziksel yapılanma gerçekleştirilirken ikinci aşamada ise güçlü bir altyapıyla firmalarımızın kendi marka ve ürünleriyle katılacağı online B2B pazar yeri oluşturup dijital pazarlama çalışmalarına ağırlık vereceğiz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak ABD pazarında firmalarımızın bir parçası gibi varlık göstererek onlar adına hizmet veren bu yapının arkasında olacağız. Projemiz firmalarımıza, şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacak. Amerika pazarında yer almak isteyen tüm üyelerimizi projemizin sunduğu imkanlardan faydalanmak üzere Odamızla iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.