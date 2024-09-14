Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Fikir Geliştirme Çalıştayı’nda, ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’, ‘Afete Dirençli Kentler’, ‘Çevre ve Yeşil Enerji’ ve ‘Gençlik’ başlıkları ele alındı.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturmak, toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanında ortak projeler geliştirmek adına “Fikir Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, öğretim üyeleri ve belediye personeli katıldı. 2 oturum süren çalıştayda ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’, ‘Afete Dirençli Kentler’, ‘Çevre ve Yeşil Enerji’ ve ‘Gençlik’ konu başlıkları üzerine münazara edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitesi’ni de Yıldırım’ın en önemli değerlerinden biri olarak görüyoruz. Üniversitemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz birliktelikler ile iki yönlü bir kazanım söz konusu. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar, gerçekleştireceğimiz işler için en önemli başvuru kaynaklarımızdan birisi olacak. Fikir çalıştayından güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyor, tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, “Eğitim öğretim ve Ar-Ge gibi temel işlevlerimizle birlikte topluma katkı sorumluluğumuzun bilinci ile bulunduğumuz çevreye sosyal anlamda katkı sağlayacak projeleri önemsiyoruz. Şehre dokunmak, şehrin sorunlarıyla ilgilenmek de ayrı bir sorumluluğumuz. Yıldırım ilçemiz için çok anlamlı bir çalışma yapacağız. Çalıştayın kentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz ile birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: bülten