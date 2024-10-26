Yıldırım Belediyesi, pazar atıklarından ürettiği organik gübre ile çiftçilere destek sağlıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında ilçeye kazandırdığı Kompost Üretim Tesisi ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırıyor. Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda toplanan 300 ton pazar atığı işlenerek 100 ton gübre elde edildi. Elde edilen gübreler ekipler tarafından kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

ATIKLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Semt pazarları ve park bahçe atıkları gibi organik atıkların değerlendirilerek depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın minimize edilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl Kompost Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdık. Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve Belediyemiz hizmet birimleri ile sosyal tesislerimizden topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisimizde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübreyi daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıyoruz” diye konuştu.

100 TON KOMPOST ÜRETİLDİ

Kompost Üretim Tesisi’nde üretilen organik gübre sayesinde; karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde sağlayarak ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle nitelikleri düzelen ürünlerde verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli oluşumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz. 300 ton pazar atığını işleyerek 100 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Yıldırım Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya gayret edeceğiz” dedi.