Davutkadı Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanında temel atma programı gerçekleştirilirken Mimarsinan Mahallesi’nde ise tamamlanan projede hak sahipleri anahtarlarına kavuştu.

Depreme karşı dirençli kent hedefiyle 27 farklı noktada kentsel dönüşüm projeleri uygulayan Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Mahallesi’nde temel atma töreni gerçekleştirirken Mimarsinan Mahallesi’nde ise sona gelinen projede anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Yılsonuna kadar ilçeye 30 bin konutu kazandırma hedefi olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaşanabilir muhtemel bir felaket öncesinde şehri hızlı bir şekilde dönüştürmek zorundayız. Tam da bu anlamda dirençli şehir Yıldırım’ı oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnsanlarımıza güvenli konutlardan oluşan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş gelişmiş yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım’ın 27 farklı noktasında kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Bursa’daki en doğru kentsel sönüşüm çalışmalarının Yıldırım’da yapıldığı rahatlıkla ifade edebiliriz. Ada, parsel bazlı değil bölge bazlı planlamalar yaparak ilçeyi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 5 bin konutu dönüştürdük. 2 bin 500 konutun yapımını da sürdürüyoruz. Planladığımız ve süreçlerini yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte bu dönem tam 30 bin konut kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

1. Etap’ta temel atıldı, 2. Etap uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi

Davutkadı 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanında temel atma aşamasına gelinmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Davutkadı Mahallesi Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Yoğunlukla 50 - 60 yıllık binaların bulunduğu tek aracın bile zor geçtiği dar sokaklardan oluşan bu bölgeyi kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımıza huzur veren bir mekan haline getireceğiz. Ömrünü tamamlamış riskli yapıları yıkarak güvenli, modern, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, geniş cadde ve sokaklarıyla bir yaşam alanı gerçekleştiriyoruz. Davutkadı 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanında 290 hak sahibi ile uzlaşma görüşmelerini tamamladık. Mahalle sakinlerinin talebiyle başlattığımız projede 7 blok, 238 bağımsız bölüm olacak. Yaptığımız doğru plan doğru uygulama sonucunda 4 bin metrekare yeşil alan ile hemen üzerimizde bulunan Ortayol Caddesi’nin genişlemesini sağlıyoruz. Davutkadı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’nın 2. Etabında uzlaşma görüşmeleri yüzde 86 oranında devam etmekte olup yakın zamanda tahliye ve yıkım işlemlerini başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtarlar sahiplerini buldu

Mimarsinan Mahallesi’nde bölgeye örnek olacak projenin 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün Yıldırım’ın geleceğine hizmet eden vatandaşlarımızı sağlıklı, huzurlu, modern bir yaşam sunan önemli bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 yıl önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen 6 bin metrekarelik bu adada kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirmiştik. 1 yıl sonra da eserimiz ortada. Bu sürece destek veren hak sahiplerini kutluyorum. Bu adada 130 konut yer alıyor, 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare de park alanı kazandırmış oluyoruz" dedi.