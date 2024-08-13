Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 8 bin 250 öğrenciye mini cimnastik eğitimi verdi.

‘365 Gün Spor Okulları’ sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Naim Süleymanoğlu, Mimarsinan ve Sıracevizler İlyas Kader Spor Kompleksi’nde haftanın 2 günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 3-4 yaş grubu mini yaz cimnastik kurslarında bu dönem 200 çocuk eğitim görüyor. 2019 yılından bu yana 8 bin 250 öğrencinin mini yaz cimnastik kurslarında eğitim aldığını, toplamda ise 55 bin 250 öğrenciyi cimnastikle buluşturduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, erken yaşta verilen temel eğitimlerle çocukların kuvvetlenmelerini, esneklik ve koordinasyon kazanmalarını sağladıklarını ifade etti. Temel cimnastik eğitiminin seçilecek spor branşına önemli katkıları olacağını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Gerek takım sporları gerekse bireysel sporlar olsun, gereken kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon temel cimnastik eğitimi ile kazanılır. Cimnastik temeli alan birçok başarılı sporcu bunun en güzel örneğidir. Cimnastik eğitimi ile evlatlarımız kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor, duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor” dedi.

365 gün spor hizmeti

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım’a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor okulları ile yaz ve kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesislerini ilçemize kazandırarak spor erişimi kolaylaştırıyoruz. Bir ‘Spor Kenti’ olarak Yıldırım’ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.