Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar finansman sağlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, 2025 yılı içinde 1.699 proje için toplam 2,4 milyar liralık destekleme kararı alındığını belirterek, 2026 yılında daha fazla girişimciyi üretim, yenilik ve sürdürülebilir büyüme odağında desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

KOSGEB Girişimci Destek Programı’na başvuruların 3–31 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Programa ilişkin detaylı bilgilere KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.