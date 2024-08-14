Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü sayesinde kaynakların verimli kullanılarak enerji arzı daha güvenli hale getirildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın ilk 6 ayındaki verimlilik sayesinde ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata olan bağımlılık azaltılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjinin verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getirdiklerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre 2024 yılının ilk 6 ayında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği duyuruldu.

Aynı dönemde bu sayede ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığına vurgu yapıldı.