Sol kesimin usta kalemlerinden Yılmaz Özdil, CHP içerisinde tiksinti durumuna gelecek bir çok şeyin yaşanacağı iddiasında bulunarak, yeni Genel Başkan Özgür Özel’in de Türkiye’yi kazanacak yetenekte olmadığını savundu.

CHP’de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetmesinin ardından partiye yakınlığı ile bilinen medya da karşılıklı atışmalar artarken, sol görüşlü etkili bazı gazeteciler de partiye sert eleştiriler yöneltmeye devam ediyor.

Bu isimler arasında yer alan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP’de döneklikler olacağını ve ilginç şeylere şahit olunacağını iddia ederek, “Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramayanlar Özgür Özel’i omuzlara alacak. Ekrem İmamoğlu’nu yalamaya başlayacaklar. Kendilerinin Ekrem İmamoğlu’na ne kadar olduğunu göstermeye başlayacaklar. Tiksinti duyacaksınız, o kadar dönecekler.” Dedi.

Özgür Özel’i de sert bir şekilde eleştiren Özdil, “Kılıçdaroğlu’nu gömecekler. Büyük değişim oldu diyecekler. Değişim kazandı diyecekler. Önümüzdeki yerel seçime kadar size tıpkı önceki seçimde olduğu gibi yalan söylemeye devam edecekler. Kesin kazanacağız diyecekler. Yüzle 60’ la kazanacağız diyecekler. Ya Manisa’da bile karşılığı olmayan biri şimdi komple Türkiye’yi mi kazanacak? Bu mudur değişim?” diye konuştu.