Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze ile ilgili aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu bir adımdır. 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, sivil demeden 32 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 75 bine yakın kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bu karara uyarak saldırılarını biran önce durdurmalıdır. İşgalci İsrail, ateşkesin en kısa sürede sağlanması için gerekli adımları atmalı, işlediği insanlık ve savaş suçlarına son vermelidir. İsrail, bir terör örgütü gibi davranmayı bırakıp uluslararası hukuka uymalı ve uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İnsani yardımların sağlanması için tüm engeller kaldırılmalı ve Gazze Şeridi'ne yardımlar kesintisiz ulaştırılmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen tasarı kapsamında uluslararası mekanizmalar da harekete geçmeli, ateşkesi sağlamalıdır" dedi.