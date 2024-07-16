Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve 2024-YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Ersoy, sonuçların adaylar tarafından "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini duyurdu. YKS sonuçlarının ardından milyonlarca aday, üniversite tercihleri için heyecanla beklemeye başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tercih takviminin yakın zamanda açıklanması bekleniyor; geçen yıllarda tercihlerin sonuç açıklamasından bir hafta sonra başladığı göz önünde bulunduruluyor. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz’da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: NTV