Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın katıldığı 2024-YKS'nin üç oturumunu da tamamladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından "YKS soruları sızdırıldı" iddiası ortaya atıldı.

Bu iddiaların ardından ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ersoy, YKS'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti. Ersoy'un açıklamasında şunlar yer aldı:

"YKS'nin başarıyla sonuçlandığını bildirmek isterim. Sınav sürecinde sosyal medyada yapılan dezenformasyon amaçlı paylaşımlar ve bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak hukuki işlemler başlatılmıştır."