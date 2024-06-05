Hafta sonu gerçekleşecek olan üniversite sınavı için öğrencilere çeşitli uyarılarda bulunan Uzman Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, “Sınav anında stres olduysanız durup bir mola verin. Böylece 10 soruyu kazanabilirsiniz. Ayrıca zaman kaygısı da yaşıyorsanız her soru ya da sayfa sonunda zamanı kontrol etmeyin, bu sizi daha çok strese sokar, odaklanma problemini artırır” dedi.

Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8 ve 9 Haziran’da gerçekleşecek. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecek öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Uzman Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, “Heyecanı atlatma süreci aslında sınava hazırlık döneminde başlar. Yani aslında öğrenciler deneme sınavına girerek bu heyecanı atlatmaya başlıyor. Fakat sınav anı gelip çattığında öğrenciler panik olabiliyor. Öncelikle bu süreci herkesin yaşadığını kabul etsinler. Çünkü panikten dolayı karın ağrısı, uyuyamama gibi problemler yaşayabiliyorlar. O yüzden bu sürecin normalliğini kabul etsinler” açıklaması yaptı.

“Mola sayesinde kendinizi kontrol edebildiğinizin farkına varacaksınız”

Fadime Ekici Bengü, Sınav anında yaşanan heyecan, odaklanma problemi, o andaki streste yükselişe her uzman nefes egzersizini önermektedir. Böyle bir durumda önce durup bir mola vermeleri gerekir. Öğrenciler, ‘mola versek zaman kaybı mı yaşarız’ şeklinde düşünüyor. Hayır, aksine mola verdiğinizde 10 soruyu kazanabiliyorsunuz. Tam tersi kaybetmek de var tabii. Ancak bu noktada, ufak bir mola verdiğinizde hafif bir nefes egzersizi yapın, su için. Bu sayede kendinizi kontrol edebildiğinizi fark ederek rahatlayacaksınız. Soruları çözmeye başladıktan sonra da yavaş yavaş rahatlama hissi gelecek.” şeklinde konuştu.

“Sınava 1 gün kala dışarı çıkın ama kalabalıktan uzak durun”

Havaların biranda çok fazla ısındığına değinen Fadime Ekici Bengü, “Veliler sınavdan bir gün önce öğrencilere, ‘hadi motivasyon olsun dışarı çıkalım, beraber bir yemek yiyelim’ diyebiliyorlar. Hiç tüketmedikleri yiyecekleri tüketebiliyorlar. Ancak biranda artan sıcaklıkların da etkisiyle öğrencilerin midesi bozulabilir. O yüzden dikkatli olun. Çıkmak istiyorsanız çıkın ama kendinizi çok yormayın. Çok yağlı ürünlerin olduğu, çok kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun” uyarısı yaptı.

“Şans bilekliği, uğurlu kıyafet gibi net sınırlar varsa bunlardan sıyrılın ki sınav sürecinde zorlanmayın”

Fadime Ekici Bengü, “Öğrencilerimizde gözlemliyoruz. Sınava hazırlık evresinde; sürekli sınıfta aynı köşeye oturma, şans bilekliği takma, şans tokası takma, uğurlu kıyafet giyme alışkanlıkları oluyor. Bunların onlara başarı getireceğini düşünüyorlar. Sınavda mümkün olduğunca rahat kıyafetler giyinsinler. Evet, kendinizi iyi hissedin ama bir şans varsa kalan süreçte ve özellikle o gün onu takmayın. Gerçek sınavda o bilekliği zaten takamayacak. Yani belirlenen net sınır varsa bunlardan sıyrılın ki sınav sürecinde zorlanmayın” dedi.

“İlk etapta sorulara göz atın”

Fadime Ekici Bengü, “Deneme sınavınızı nasıl çözüyorsanız sınavda da öyle çözün. ‘Bu sefer de şu testten başlayayım’ demeyin. Çünkü hangi testine ne kadar zaman ayırdıklarını aslında sene içerisinde öğrenciler oturtmuş oluyor. Buna göre ilerliyorlar. Sene içinde oturttuğunuz bir teknik varsa onu devam ettirin. Bu genellikle bizim öğrettiğimiz ‘turlama tekniği’ oluyor. İlk etapta sorulara bir göz atın. Çünkü göz aşinalığı önemli. Kolay sorulara anında odaklanıp cevaplara yönelebiliyorsunuz. ‘Bunun cevabını eksi 2 buldum, hayır ben kesin bir işlem hatası yaptım bunun cevabı artı 2’dir diye düşünmeyin” uyarısında bulundu.

“Her soru ya da sayfa sonunda zamanı kontrol etmeyin”

Zaman yönetimi hakkında uyarıda da bulunan Fadime Ekici Bengü sözlerine şunları ekledi:

“Öğrencilerin zaman kaygısıyla yaptığı hata var. Sınav anında bir soru çözüyor, süreye bakıyor. Bir soru daha çözüyor, tekrar süreye bakıyor. Temelde öğrencinin yönetemediği, kontrol altında tutmaya çalıştığı kaygı problemi varsa sürekli süreye bakmak stres seviyesinde yükselmeye neden oluyor. Bu da odaklanma problemi, üşüme ve terleme yapabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca zamanı test sonlarında kontrol edin. Her soru ya da sayfa sonunda zamanı kontrol etmeyin.”