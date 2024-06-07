Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol kenarına bırakılan atıklar alev aldı. Yangın ağaçlık alana da sıçrarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Tavşantepe mevkii yol üstünde bulunan atıklar bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler ağaçlık alana da sıçrarken, ekiplerin çalışmasıyla yangın yayılmadan söndürüldü. Yangın dron ile havadan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.