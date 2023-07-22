Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen olayda, bir vatandaş işe yetişmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada yaşadığı gerginlik sonucu silahla vuruldu. Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayda, M.Y. (45) isimli sürücü, iddiaya göre kendisine yol vermeyen bir diğer sürücüyle tartışmaya başladı.

Gerginlik hızla tırmanırken, öfkeli sürücü tabancasını çekerek M.Y.'ye ateş açtı ve onu kolundan vurdu. Kanlar içinde kalan M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen Çorlu Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan M.Y., saldırganın kendisine yol vermediği iddiasını öne sürerek, "Sözde ben yol vermemişim diye bana kurşun yağdırdı" şeklinde ifade verdi.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, saldırgan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, silahlı saldırının nedenleri ve detaylarıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.