Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan ile iki kez savaştıktan sonra, barış anlaşması yapılamaması durumunda yeni bir savaşın "yüksek olasılık" olduğunu ifade etti. Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Paşinyan ayrıca Azerbaycan'ı "soykırım" yapmakla da suçladı.

Dağlık Karabağ, iki ülke arasında uzun süredir süren gerginliklerin merkezinde yer alıyor. Ateşkesle biraz azalan çatışmalar, hala iki ülke arasındaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, sorunun çözümü için arabuluculuk yapmaya çalışıyor, ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçın koridorunu geçici olarak kapatmasıyla birlikte iki ülke arasındaki tansiyon daha da yükseldi. Bu uygulama bölgede ilaç ve gıda sıkıntısı tartışmalarını beraberinde getirdi.

Paşinyan, Bakü yönetimine sert ifadelerle yüklendi ve Karabağ'da yaşanan soruna ilişkin, "Biz bir soykırım hazırlığından değil, devam eden bir soykırım sürecinden bahsediyoruz" dedi.

Barış görüşmeleri için 15 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilen AB arabuluculuğundaki son turda ilerleme sağlanamazken, Paşinyan, Batı ve Rusya'nın ablukayı kaldırmak için Bakü'ye daha fazla baskı yapması gerektiğini belirtti.

Son olarak, iki ülke 2020 yılında Dağlık Karabağ'da karşı karşıya gelmiş ve Azerbaycan savaşta büyük kazanımlar elde etmişti. Ancak varılan ateşkesin ardından bölgedeki gerginlik hala devam ediyor.