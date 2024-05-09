Bilecik’te yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinden 47,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinde; 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.