İstanbul'un Maltepe semtinden Oylat'a gitmek üzere yola çıkan 60 kişiyi taşıyan 2 otobüs, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu Saadet mahallesi yoluna girdiler. Mahallenin karla kaplı yolunda kontrolden araçlar kaydı. Kafile, Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren den yardım istedi. Muhtar Ekren ve mahalles sakinleri, traktörlerle mahsur kalan vatandaşların otobüsleri kurtardılar.

ALKIŞLADILAR

Ölümden dönen vatandaşlar, muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ettiler. Kafile Oylat'a gitmek üzere yola çıktı.