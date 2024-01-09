İstanbul'un Maltepe semtinden Oylat'a gitmek üzere yola çıkan 60 kişiyi taşıyan 2 otobüs, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu Saadet mahallesi yoluna girdiler. Mahallenin karla kaplı yolunda kontrolden araçlar kaydı. Kafile, Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren den yardım istedi. Muhtar Ekren ve mahalles sakinleri, traktörlerle mahsur kalan vatandaşların otobüsleri kurtardılar. 
ALKIŞLADILAR
Ölümden dönen vatandaşlar, muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ettiler. Kafile Oylat'a gitmek üzere yola çıktı.

Balıkesir’de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı Balıkesir’de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı

Whatsapp Görsel 2024 01 09 Saat 20.45.01 9Ee4D7Bf

Whatsapp Görsel 2024 01 09 Saat 20.45.00 C2C0820B

Whatsapp Görsel 2024 01 09 Saat 20.45.00 7149E4Ea

Whatsapp Görsel 2024 01 09 Saat 20.45.00 6665Dd2D

Kaynak: Seher Yaşa-Haber merkezi