Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak o sırada yolun karşısına geçmekte olan Serhat B.’ye (33) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Serhat B., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Serhat B.’nin eşi otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.