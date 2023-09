Bu yıl 742.’si düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne gölge düştü. Yörük Türkmen camiasının en büyük yapılanması olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği bu yıl şenliklere katılmama kararı aldı. Birlik’ten yapılan kamuoyu açıklamasında şenliklerin Türk örf ve adetinden, özünden uzaklaştığı ve Yörük kültürünün yok sayılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Bu yıl 742.’si kutlanacak olan 7-10 Eylül tarihlerindeki Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri ilk defa Yörük ve Türkmenlerin dışlanma iddialarının gölgesinde gerçekleşecek.

Yörük Türkmenleri’nin her yıl on binlerce kişiyle yoğun katılım sağladığı Söğüt Şenliklerine, Türk Dünyası Yörük- Türkmen Birliği bu yıl son anda katılmama kararı aldı. Kamuoyunda şok etkisi oluşturacak bu kararın nedenlerini sıralayan Birlik Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, başta Kutlama Komitesi’nde yer alan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in dışlama tavırlarının etkisinin yer aldığını belirterek ”Bardak taşmış, had aşmıştır. Bu yıl Birlik olarak Söğüt’te yokuz” dedi.

TDYTB Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu “Biz sadece Türkiye’nin değil, Türki Cumhuriyetleri’nin de Yörük/Türkmen camiası olarak en büyük ve en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. Bünyemizde 100 civarında dernek,federasyon ve konfederasyon bulunuyor. Her yıl Söğüt’te şenlik öncesi Kurultay’ı toplar, kararlar alırız ve Çadırımızı kurarız. Yıllardır pek çok olumsuzlukları sineye çektik, fakat Ertuğrulgazi’nin hatırası ile alakası olmayan sanatçılara harcanan paradan yüksek istişare kurumu olan Kurultay’dan vazgeçilmesine, dayanışma ile yapılması gereken birçok işin ihale usulüne çevrilmesine, devletin kurucu unsuru olan Yörük Türkmen Dernekleri’nin şölenden dışlanmasına hatta dernek temsilcilerine hakaret edilmesine kadar pek çok tatsız, çirkin söz ve davranışlarla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

Son olarak Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in telefonda Birlik Başkanı olarak kendisine telefonda Yörük ve Türkmen camiasına ağır şekilde aşağılayıcı ve çirkin, haddini aşan konuşmada bulunmasının artık bardağı taşırdığını öne süren Tatlıoğlu” Bu üslup bizleri rencide etti. Hemen Bilecik Valiliği ve Söğüt Kaymakamlığı’na birer resmi yazı yazarak durumu izah ettik. Gördük ki orada bir idari boşluk da söz konusu. Hemen kurullarımızı topladık, beylerimizle istişarede bulunduk ve bu yıl Söğüt şenliklerine katılmama kararı aldık.”dedi.

Yörük Türkmen camiasının en büyük ve en güçlü örgütlenmesini teşkileden Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Söğüt Şenlikleri’ne katılmama kararının içlerini sızlattığını, bu tepkinin atayadigarı organizasyona değil, kendilerini inciten ve aşağılayan organizasyon yöneticilerine ve tabiki başta Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e olduğunu söyledi.