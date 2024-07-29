Bursa’nın geniş katılımlı Yörük buluşmasına ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa’da bu yıl 22.’si düzenlenen ‘Bozağaç Yörük Şöleni’ büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Rengârenk yöresel kıyafetleri ile şölene akın eden Yörükler, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Anadolu coğrafyasının en önemli değerlerinden Yörük kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.

Çeyrek yüzyıla yaklaşan buluşma

Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği’nin düzenlediği ‘22. Geleneksel Bozağaç Yörük Şöleni’, renkli görüntülerin sergilendiği final programıyla tamamlandı.

25-28 Temmuz tarihleri arasındaki şölen, deve kervanlarının eşliğinde ‘Yörük Göçü’nün temsil edildiği kardeşlik yürüyüşü ile başlarken, etkinlik programı kapsamında kırsal Ağaçlı Mahallesi Cami’nde mevlit okutuldu. Gençlik eğlencesinin ardından şenliğin finali, Körekem ve Sincansarnıç mahalleleri sınırları içinde bulunan Bozağaç Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

Yörükler hasret giderdi

Nermin Kılıç’ın ‘Yörük Hanım Ağası’’ olduğu coşkulu şölene Bursa ve çevre şehirlerden binlerce davetli akın ederken, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve STK’larda programa eşlik etti.

Ses sanatçıları Menteşeli Cengiz, Cihangir Arslan, Yaşar ve Esra Yokuş’un yanı sıra Belediye Mehter Takımı ve Bozağaç Yörükleri Folklor Topluluğu’nun da sahne aldığı etkinlikte Yörükler, kültürleri ile özdeşleşen unsurları ile ilgi odağı oldu. Yöresel oyunlarının oynandığı, sanatçıların performansıyla renk kattığı şenlikte Yörük düğünü ve yarışmalar düzenlendi.

Bursa Ertuğrulgazi ve Osmangazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Orhan Karaca konuşmasında, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Şölende katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinliğe destek verenlere de plaket verildi.