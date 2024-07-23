Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat'ta düzenlenen U11 ve U12 takımları futbol şenliğine damga vuran Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.YOZGAT (İGFA) - Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Yozgat'ta U11 ve U12 takımları futbol şenliği düzenlendi. Spora ve sporcuya olan desteğiyle tanınan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Aydoğmuş, şenlikte yaptığı konuşmada gençleri övgü dolu sözleriyle cesaretlendirerek aktif spora davet etti.

Başkan Aydoğmuş: “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu Alt Yapı U11 U12 takımı olarak takım Antrenörümüz Hakan Altın ve takım Koordinatörümüz İsmet Yaşar gözetiminde Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Yozgat ilimizde düzenlenen U11 U12 takımları futbol şenliğine katıldık. Üç maça çıkan oyuncularımız, ahlaklı ve güzel futbolu ile dikkatleri üzerine çekerek göz doldurdu. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği başta olmak üzere, edep adap ahlak çizgisinden ödün vermeden takımımızı her platformda temsil eden takım oyuncularımıza ve takımımızın bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan Teknik Direktör Hakan Altın ile Koordinatörümüz İsmet Yaşar hocamıza teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimizi aktif spora davet ediyorum" dedi.