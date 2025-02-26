Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı.

YSK’nın nüfus verileri doğrultusunda yaptığı düzenlemeye göre, Türkiye genelinde illerin milletvekili sayıları yeniden hesaplandı. Buna göre, Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 21 olarak belirlendi ve 1. ve 2. seçim çevresi olmak üzere ikiye bölündü.

Ankara ve İstanbul'da üç, Bursa ve İzmir'de ise iki seçim bölgesi oluşturulacak. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’nin farklı illerinde milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

Ankara: 37

37 İstanbul: 96

96 İzmir: 28

28 Bursa: 21

21 Antalya: 17

17 Konya: 15

15 Şanlıurfa: 15

15 Gaziantep: 14

14 Kocaeli: 14

14 Mersin: 13

13 Diyarbakır: 12