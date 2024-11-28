Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince Sanatçı Suavi'nin arazisinde yapılan incelemede 40 ağacın kesildiğinin ve korunmadığının tespit edilmesi sonrası tepki gösteren TBMM Üyesi Yücel Arzen Hacıoğulları, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella’yı uyarladı.

Çevreci paylaşımları ile bilinen Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için yaptığı ağaç talanı gündeme bomba gibi düştü..

Villa projesi için doğanın talan edilmesine karşı olan komşularının tepkileri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonrası, birçok toplumsal olayda 'çevreci' tavırlarla provokasyona kalkışan, geçtiğimiz yıllarda Muğla'nın Akbelen mevkiindeki açılması planlanan maden için yaşanan protestolara "Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" diyerek destek veren Mehmet Suavi Saygan’ın villa projesi için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Bakanlık, Suavi’nin arsasında kesilen 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı.

Suavi'nin çevre katliamı sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan geldi.

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI'NDAN 'ÇAV VİLLA' YORUMU

Yücel Arzen Hacıoğulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden yaptığı konuşmasında, Bodrum’daki ağaç katliamını eleştirdi.

“Mesele Taksim Gezi Parkı’ndaki üç-beş ağaç mı, yoksa Bodrum’da villalar için kesilen 80 ağaç mı?” diyerek tepkisini gösteren Arzen konuşmasında, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella’yı uyarlayarak, şu ifadelerde bulundu;

İşte bir sabah… uyandığımda

Çav Villa… ÇAL Villa… Çav Vila

ÇAL… ÇAL

Villaları dikmiş

80 ağaç kesmiş

Bodrum’u tarumar etmiş…

Öte yandan, o anlarda Meclis'teki milletvekilleri de alkışlarla desteklerini gösterdi