İnegölspor’umuzun Teknik Direktörü Sinan Yücer, deplasmanda 1-0 mağlup ettiğimiz Afyonspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Yücer, şunları söyledi:

“Aslında çok mutlu olmak gereken 3 puan aldık ama çok mutlu değilim açıkçası. Çünkü oyun olarak hiç istediğimiz gibi gelişmedi. Çok fazla panik yaptık çok fazla gereksiz pozisyonlar verdik. Zor bir maç oldu. Aslında beklediğimden çok daha zor oldu. Oyun olarak aslında daha iyi oynamamız lazım. Onu söylüyorum ama çalışacağız. Takım olarak daha istediğimiz seviyede değiliz. Bunun için çok çalışıyoruz daha çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah daha iyi oyun oynayarak, daha kaliteli futbol oynayarak iyi sonuçlar alırız.”