Birçok konuda denetimleri sıklaştıran Maliye, bu kez de yüksek maaş alanları kıskaca aldı. Buna göre, yüksek maaş alıp da 7 Nisan tarihine kadar beyanname vermeyenlerle ilgili harekete geçildi. Araştırmalar sonucunda belirlenen kişiler hem vergisini ödeyecek hem de cezasını. Peki kazancı ne kadar olanlar bu kapsamda? İşte detaylar...

Yüksek maaş alanların 1 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında beyanname vermesi gerekiyordu. Beyanname geçtiğimiz yıl tek işverenden aldıkları ücret geliri 3 milyon lirayı aşanlar ile birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldığı ücret toplamı 230 bin lirayı aşanları kapsıyordu.

GİB DÜĞMEYE BASTI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) beyanname vermeyen kişiler için düğmeye bastı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Banka ve sigorta kayıtları ile SGK'ya yapılan bildirimler incelenerek söz konusu kişilerin tespiti yapılıyor. GİB, beyanname vermeyenler ya da eksik beyanname verenleri araştırıyor.

CEZASI VAR

Tespit edilen kişiler vergi dairelerine bildiriliyor. Vergi dairesinin tebligatta bulunduğu kişiler hem geçen yıl elde edilen kazanca göre hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalıyorlar.

PİŞMANLIK DETAYI

Ancak vergi dairesinde tebligat gelmeden pişmanlık hükmünden yararlanmak mümkün. Bu kişiler ise vergi ziyaı cezası ödemiyor. Sadece kazanca göre hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlü oluyor.

BAKAN ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta konu hakkında bir uyarıda bulunmuştu. "Pişmanlık" hatırlatması yapan Şimşek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kazançlarını doğru ve zamanında beyan eden mükelleflere teşekkür ediyorum, gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum" demişti.

PİŞMANLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pişmanlık başvurusunu iki yolla yapmak mümkündür. Birinci yol vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvurmaktır.

İkinci yol ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden “pişmanlık” seçeneği işaretlenerek yapılan başvurudur.

Pişmanlıktan yararlananlar, ödenecek vergi tutarı kadar olan vergi ziyaı cezasından kurtulurlar. Sadece kanuni gecikme faizi oranındaki pişmanlık zammını öderler. Pişmanlık zammı 7 Nisan’dan sonraki her ay için aylık yüzde 4,5 olarak uygulanır.