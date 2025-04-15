Gram altının alış fiyatı 3948,07 TL olurken, satış fiyatı 4000,20 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3609,52 TL, satış fiyatı ise 3804,58 TL olarak belirlendi.

14 ayar altın da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 14 ayar altının alış fiyatı 2162,47 TL, satış fiyatı ise 3092,87 TL oldu.

Çeyrek altın 6469 TL’den alınırken, 6527 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının ise alış fiyatı 6429 TL, satış fiyatı 6507 TL seviyesinde.

Yarım altın 12938 TL’den alınıp, 13054 TL’den satılıyor. Tam altın ise alışta 25797 TL, satışta ise 26009 TL’den işlem görüyor.