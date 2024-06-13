Bugün sabah saatlerinde termometreler 23 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 38 derece seviyelerinde yer alacak.

Bursa genelinde kavurucu sıcaklıkaların devam edeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği hususunda uyarıda bulundu.

Öte yandan yarın itibariyle Bursa semalarında yağışın olacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 17 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 39 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Öte yandan yarın itibariyle sağanak yağışa kendini göstereceği belirtildi.