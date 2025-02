Yükselen Koç Burcu Özellikleri

Yükselen koç burcunda, çok cesur ve kararlı kişiler ön plana çıkar. Oldukça pozitif ve hareketli bir yapıya sahiplerdir. Onlar için vakitleri çok önemlidir ve vakitlerini boşa geçirmeyi hiç sevmezler. Yeteneklerini etrafa göstermeyi çok istediklerinden sürekli bir kendini ispat etme çabasında olurlar. Normalde insanların girişmeyeceği bir işe hiç düşünmeden girebilirler. Çünkü risk almaktan inanılmaz keyif alırlar.

Akıllarına koydukları bir hedef için hemen harekete geçmek isterler. Stresli ortamlarda kararlarını akıllıca verebilir. İlk defa girdiği ortamda, ortam sahibiymiş gibi izlenimler bırakabilir bu da kendine olan güveni simgeler. En iyi yaptıkları şey ise lider olmaktır. Ünlü ve tanılır olma arzuları çok yüksektir.

Yükselen Koç Burcu Erkeği Özellikleri

Yükselen koç erkeğinin en belirgin özelliği oldukça çekici olmasıdır. Bir ortama giriş yaptığı andan itibaren tüm gözler onun üzerinde olur. Tüm bu çekiciliği ise patavatsızlıklarıyla yerle bir edebilirler. Koç yükselene sahip erkekler bir seçenek olmayı asla kabul etmezler. Rekabetçi yapıları nedeniyle her zaman ilk sırada olmayı severler.

Oldukça enerjik ve hareketli insanlardır. Düzen ve kurallardan hoşlanmadıkları için daha rahat insanlardır ve sorumluluktan kaçmaya meyillilerdir. Yükselen koç erkeğini aşık etmek bir hayli zor olsa da bir kere sevdikleri zaman her türlü fedakarlığı severek yaparlar. Hatta onlar için düzene girmeyi, sorumluluk almayı bile göze alırlar. İkna etme duyguları fazla gelişmiştir. Gurularına oldukça önem verirler ve biri onlara yanlış yaparsa affetmeleri uzun bir zaman alabilir. Özgürlüklerine oldukça düşkün bu yükselen burcu erkeğini kısıtlamayı aklınızdan bile geçirmeyin.

Yükselen Koç Burcu Kadını Özellikleri

Yükselen Koç kadını genellikle enerjik bir yapıya sahiptir. Bir ortama girdikleri zaman herhangi bir şey yapmadan dikkatleri üstüne çekebilir. Rutin bir hayat tarzından hiç hoşlanmazlar. Hayatlarını paylaştıkları kişinin de rutin bir hayatı olmamasına dikkat ederler. Hatta ilişki hayatlarının bile rutin bir ilişki olması onları en çok korkutan şeydir. Onları en çok korkutan diğer bir durum ise partnerlerinin özgürlüklerine karışmasıdır.

En sevdikleri şey sürprizlerdir. Yükselen koç burcu kadınını etkilemek istiyorsanız atılgan biri ve sürprizli olmanız yeterli olacaktır. Yükselen koç kadınlarını mükemmeliyetçilik kelimesi ile özetleyebiliriz. Hatta bu sevda uğruna çoğu kez hayal kırıklığına uğrarlar. Hayatlarındaki insanların da mükemmel olmasını beklediklerinden bu istek karşı tarafı da yorabilir. Eğer sıkıldığı bir ortamda ise bunu hiç çekinmeden belli edebilir ve ortamdaki kişilere karşı tavırları biraz alay eder tarzda olabilir.

Yükselen Koç Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Genelde orta boylu olan yükselen koç kadınlar, oldukça fit ve sportif bir görünüme sahiptir. Etine dolgun ve kaslı vücudu bulunan bu kadınların fiziksel gücü oldukça yüksektir. Bu sportif görünüm onlara sürekli enerjik bir hava katar. Omuzları geniş, kalçaları buna zıt olarak dardır. Özellikle alınlarında iz bulunabilir. Kirpikleri oldukça uzun, hacimli ve güzel olan yükselen koç burcu kadınlarının sert ve keskin bakan gözleri, bakışlarına derinlik katar. Kaşları genelde çatıktır. Yükselen koça sahip kadınlar ne esmer ne de beyaz tenlidir. Dalgalı veya kıvırcık bakımlı saçları oldukça hacimlidir ve güzelliklerine güzellik katar.

Yükselen Burcu Koç Olan Kadınların Stili Nasıldır?

Yükselen burcu koç olan kadınlar; özgürlüğü seven, maceraperest ve aklına koyduğu her şeyi başaran kişilerdir. Dış görünüş yükseleni koç olan kadınlar için oldukça önemlidir bu nedenle kıyafetlerine bu özelliklerini yansıtırlar. Sabırsız, dürüst ve her zaman ilk olmak isteyen yükselen koç kadınları, özgüvenlerini kırmızı rujla yansıtmayı çok sever. Sadece makyajlarında değil, kıyafetlerinde de kırmızıyı bolca kullanırlar.

Özellikle kıpkırmızı, dar ve derin dekolteli seksi kıyafetler bu yükselen burca mensup kadınların bir numaralı özgüven silahıdır. Siyah renkler de aynı güçlü enerjiyi karşıya verir. Eğer özel bir günde değillerse, stilleriyle hem şık hem de sportif olmayı başarabilirler. Büyük beden kazaklar, cesaretli duruşlarına etki edecek kumaş pantolon ve rahatlıktan ödün vermeyen spor ayakkabılarıyla, her günün yıldızı onlardır.