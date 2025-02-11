Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükseleni terazi burcu olan kişiler zariflikleri ile ön plana çıkan kişilerdir. Zarif olmalarını ise etrafındaki kişilerden onay alma sevdalarına bağlayabiliriz. Genellikle herkesle iyi anlaşmaya özen gösterir ve bu konuda oldukça iyilerdir. Herkesle rahat bir şekilde iyi anlaşmalarında, net olarak savundukları bir fikrin olmaması da oldukça etkilidir. Özellikle sinir ve nefret duygularını çok iyi gizleyebilirler.

Estetik bir duruş ve güzellik onlar için olmazsa olmazdır. En gelişmiş özellikleri ise adalet özelliğidir. Çok iyi birer gözlemcilerdir. Girdikleri tartışmalarda sakinliklerini koruyarak ve düşüncelerinin arkasında durarak genellikle kazanan taraf olarak çıkarlar.

Yükselen Terazi Burcu Erkeği Özellikleri

Yükselen terazi erkeklerini ön plana çıkaran özellikleri ise kalpleri ve beyinleri arasında çok iyi bir uyum yakalamalarıdır. Hem mantıklarını kullanıp hem de duygularıyla hareket eden bu erkekler, doğru kararlar almada oldukça başarılıdır. Düzeni çok severler ve giyime özen gösterirler. Yükseleni terazi olan erkekler genellikle şık ve tarz dururlar. Tarzları sayesinde girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

En önem verdikleri şeylerden biri de temizliktir. Yükselen terazi erkeklerini hayatta kirli bir elbiseyle göremezsiniz. Sanata çok önem verirler. Tiyatro, sinema, konser gibi etkinlikleri hiç kaçırmazlar. Kadınlarla ilgilenmeyi severler. Güzel kokan kadınlara ayrı bir ilgi duyarlar. Oldukça eğlenceli ve aşk hayatlarında romantik olan erkeklerdir. Ama uzun ilişki insanı değillerdir. İlişki bittikten sonra eski sevgilileri ile arkadaş kalma konusunda çok iyilerdir.

Yükselen Terazi Burcu Kadını Özellikleri

Yükselen terazi burcu kadınlarının çok güzel bir sohbetleri vardır. Genellikle ince yüz hatlarına sahiplerdir ve kilo problemleriyle karşılaşmazlar. Yaşamayı, hayatı çok sevdikleri için bu kadınlarla vakit geçirmek çok keyiflidir. Hatta çevresindeki insanlara da hayatı sevmeyi aşılamak en iyi yaptıkları şeydir. Etrafındaki insanları çok iyi motive eder. İnsanlara karşı bu kadar olumlu yaklaştıkları için hayal kırıklığına uğramaları da bir hayli fazladır. Dış görünüşe çok fazla önem verirler ve kazandıkları parayı bu konu uğruna harcarlar.

Kısıtlanmayı sevmeyen bu kadınlar, maço tarzında erkeklerden hiç hoşlanmazlar ve itici bulurlar. Yükselen terazi kadınları çok kararsızdır. Bu nedenle aşk hayatlarında birtakım sorunlar yaşayabilirler. Hayatına aldığı insanı, gereksiz yere kıskanabilir. Bu da aşk hayatına çok zarar veren bir durumdur. Ayrıca dikkatsizlikleri de kimi zaman başlarına dert açabilir.

Yükselen Terazi Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Asalet ve çekicilik konusunda zirvede olan yükselen terazi burcu kadınları giyimlerine fazlasıyla dikkat ederler. Ayrıca yükselen terazi burcu kadınları lüks yaşamayı sevdikleri için genellikle pahalı kıyafetleri tercih ederler. Yükselen terazi burcu kadınları, modayı takip etmeleri ve zevkli giyimleri ile bilinirler.

Kullandıkları giysiler, herkesin kullandığı türden olmaz. Son derece cezbedici ve cesur bir giyim tarzına sahip olan yükselen terazi burcu kadınları, farklılıkları ile öne çıkarlar. Yükselen terazi burcu kadınlarının dikkat çekici renklere sahip kıyafetleri giymeleri özgüvenlerini bir kez daha açığa çıkarır. Aynı zamanda yükselen terazi burcu kadınları, yalnızca giyim konusunda değil birçok eşya tercihlerinde bu özellikleri ile dikkat çekerler.

Yükselen Terazi Kadınının Dış Görünüşü Nasıldır ?

Yükselen terazi burcu kadınların yüz hatları oldukça belirgin ve güzeldir. Doğal güzellikleri ile öne çıkarlar ve anlam dolu bakışlara sahiplerdir. Yükselen terazi burcu kadınının vücut hatları ise oldukça güzeldir. Orantılı bir vücuda sahip olmalarına karşın hafif etine dolgunlardır.

Yükselen terazi burcu kadınlarının gözleri ve bakışları duygu yüklüdür. Birine baktıklarında gözlerinin içi güler. Yükselen terazi burcu kadınları her zaman güzel görünmek için bakımlarına çok dikkat ederler. Çoğu zaman uzun boylu olan yükselen terazi burcu kadınları, güçlü bir vücut yapısına sahiplerdir. Yükselen terazi burcu kadınları, büyüleyici görünüşleri ile diğer insanlardan farklıdırlar.