Yurtiçi Kargo, web sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından tüm şubeleri üzerinden boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye ettiğini duyurdu.

Yurtiçi Kargo tüm çocuklara boyama kitabı hediye ediyor. Yapılan açıklamada, herkes en yakınındaki Yurtiçi Kargo birimine giderek boyama kitabı ve kalemlerden ücretsiz olarak alabileceği belirtildi.

Türkiye genelindeki tüm şubelerinden çocuklar için ücretsiz boyama kitapları dağıtan Yurtiçi Kargo’nun Genel Müdürü Fatih Önyol, toplam 200 bin adet boyama kitabı ve boyama kaleminin Türkiye genelinde ücretsiz olarak talep eden herkese hediye edildiğini açıkladı.

“Ara tatilde güzel zaman geçirmelerini istedik”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Önyol, “Okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte bir hafta boyunca evde olacak çocukların, evlerinde güzel zaman geçirmelerine bir katkı sağlamak istedik. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız hem kargo sektörünü tanıyacak, hem de bizim kargo teslim ettiğimiz birçok meslek ile tanışmış olacak. Boyama kitabımızla birlikte çocuklarımız, kahraman kuryelerimizin kargoları teslim etmek için çıktığı yolculuğu birlikte renklendirecekler” dedi.

“Boyama kitapları ücretsiz olarak tüm şubelerden alınabilir”

Dileyen tüm anne ve babaların kendilerine en yakın kargo şirketinin şubesinden boyama kitaplarını ve boyama kalemlerini alabileceğini aktaran Önyol, anne ve babaların kendilerine en yakın şubeleri ise resmi web sitelerinden ya da Google Haritalardan bulabileceklerini belirtti.

“Deprem bölgesine öncelik verdik”

Boyama kitapları ve kalemlerinin sayısı konusunda Deprem Bölgesine ağırlık verdiklerini belirten Önyol, “Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak bize yetecektir” dedi. Önyol, tüm anne ve babaları çocuklarıyla birlikte kargo şirketinin şubelerine davet etti.