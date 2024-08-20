Bursa'da özel öğrenci yurtlarının fiyatları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde cep yakıyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri, yüksek yurt fiyatları karşısında zorlanırken, şehirde konaklama maliyetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiliyor.

Özellikle üniversitelere yakın konumda bulunan özel yurtların fiyatları, konfor ve hizmet seçeneklerine göre değişiklik gösterirken, pek çok öğrenci bütçesine uygun bir seçenek bulmakta güçlük çekiyor. Aileler, yurt ücretlerinin yüksek olmasından şikayet ederken, öğrenciler de bu durumun eğitim masraflarını artırdığını belirtiyor.

Yurt işletmecileri ise artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle fiyatlarda zorunlu bir artış yaşandığını ifade ediyor. Buna karşılık, pek çok öğrenci daha uygun konaklama seçenekleri arayışına girerek alternatif çözümler üretmeye çalışıyor.