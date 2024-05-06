Lezzetli ve taze kuruyemişleri ile Türkiye’nin en sevilen markalarından biri olan Tuğba Kuruyemiş, İstanbul’da 9. mağzasını Sefaköy’de açtı. Bu açılışla birlikte Tuğba Kuruyemiş, Türkiye genelindeki mağaza sayısını da 116’ya yükseltmiş oldu. Yılsonuna kadar 10 yeni mağaza ve yurtdışına da açılım yapacaklarını söyleyen Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük kadın istihdamı konusunda da Türkiye’de ilk 3’te oldukları için gurur duyduklarını söyledi.

Aydın’da 1980 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan ve yaklaşık yarım asırdır hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Firma 116. mağazasını İstanbul Sefaköy’de açtı. Tamamen kendi ürünleri olan ve geniş ürün yelpazesinin yer aldığı yeni mağazanın açılışı bölge halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Açılışta ayrıca ikramlar ve çeşitli eğlencelerin yanı sıra özel indirimler ve kampanyalar da sunuldu.

10 yeni mağaza ve yurtdışına yatırım hedefi

Yılsonuna kadar 10 yeni mağaza açılışı daha yapacaklarını söyleyen Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük, aynı zamanda yurtdışına da yatırım yapacaklarını ifade etti. Başarılarının arkasında titiz çalışmanın yanı sıra kadın istihdamına verdikleri öneme de değinen Hasan Hüseyin Yörük sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sefaköy’de yeni mağaza açmak için öncesinde bir değerlendirmede bulunmuştuk, güzel bir konum bulunca da müşterilerimizle buluşma kararı aldık. İşletme sahibimiz Ahmet Tonkul Bey sayesinde de bu sene için istihdam seferberliği başlattık. Yılsonuna kadar 10 mağaza hedefimiz var. Daha sonrasında da yurtdışında Sofya, Almanya ve Azerbaycan gibi yerlerde sürprizlerimiz olacak. Tabi ki de her açtığımız mağaza içinde 8 kişi, fabrikaya da her mağaza için 6 kişi istihdam ediyoruz. Aynı zamanda kadın istihdamını da destekleyen bir firmayız. Türkiye’de kadın istihdamında ilk 3’e girdik. Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 33, bizim kadın istihdamımız yüzde 85. Bu rakamlarla da ayrıca gurur duyuyoruz. Hem bütün ürünlerimize kadın eli değmiş oluyor hem de kadınlarımıza iş imkanı sağladığımızdan dolayı gurur duyuyoruz.”

“Her açtığımız mağaza ile katlanarak büyümeye devam ediyoruz, sadece kendimizle yarış halindeyiz”

Firma olarak sadece kendileri ile yarıştıklarını ve günden güne de büyüme kat ettiklerini hatırlatan Yörük son olarak, “1980 yılında Aydın’da kurulduk. Ürünlerimizi kendi fabrikamızda imal ettiğimiz için işinizde titiz davrandığınız sürece görüldüğü gibi müşteri teveccühü de gayet iyi oluyor. Her açtığımız mağazada katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Biz de bunun sonucu olarak iyi ve yeni ürünler üretmek için çalışıyoruz. Yani sadece kendimizle yarış halindeyiz. Kalite olmazsa olmazımız” diyerek sözlerini sonlandırdı.