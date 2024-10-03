Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini, etiket ve kasa fiyatlarının uyumunu titizlikle kontrol ederek, vatandaşların sağlığını ve haklarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan denetimlerde özellikle vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünlere karşı hassasiyet gösterildi. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edilerek, muhtemel fiyat oyunlarının önüne geçilmeye çalışıldı. Eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen marketlere ise gerekli cezai işlemler uygulandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ve vatandaşların bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ve şikayetler için 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine başvurabilecekleri ifade ederek, bu denetimlerin hem halk sağlığını koruma hem de tüketici haklarını savunma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.