Bilecik’te çok sayıda iş yerinde denetim yapan zabıta ekipleri, raflarda son kullanma tarihi geçen ürünlere el koydu.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla görevlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kasap ve marketlerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde reyonlarda tarihi geçen ürünlere el konularak, imha edildi.

Yasal bekleme süreleri sona eren ürünlerin imha edildiği çalışmalar kapsamında ayrıca işyeri sahipleri ve çalışanlara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.