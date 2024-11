Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haftalardır mahalleleri mesken tutan başıboş atlar, zabıta ekiplerince toplanmaya başlandı.

Haftalardır Süleymanpaşa’nın farklı mahallelerinde görülen başıboş atlar, zaman zaman trafikte aksamalara, zaman zaman ise endişeli anlara sebep oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi, şehirde herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaları için atları yakalamak için at yakalama timi oluşturdu. Zabıta ekiplerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalanan atlar, at çiftliğine götürülmek üzere kamyona yüklendi. Zabıtanın at yakalama operasyonu zaman zaman nefes kesen anlara sahne oldu.