Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede sıkı denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak Yavuzselim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi, Su Deposu Caddesi, Arabatayağı Mahallesi ve Çınarönü Mahallesinde önemli bir denetim operasyonu düzenledi. Maliye, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Zabıta birimlerinin de katıldığı bu huzur ve güven uygulamasında, şüpheli kişilerin kimlik sorgulamaları yapılırken, iş yerleri de ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, ruhsatsızlık ve vergi levhası bulundurmama gibi suçlardan dolayı 6 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, mali yönden sorunlu olan 2 işletmeye toplamda 303 bin lira para cezası kesildi. Bununla birlikte, 170 kişinin de UYAP sorgulamaları yapıldı.

Özellikle Yavuzselim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi, Su Deposu Caddesi, Arabatayağı Mahallesi ve Çınarönü Mahallesi çevresinde yoğunlaşan denetim operasyonu, 3 saat boyunca devam etti. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği açısından sürekli olarak devam edeceğini duyurdu.