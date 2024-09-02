Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda 304 sporcu kumların üzerinde yeteneklerini sergilediKOCAELİ (İGFA) - Birbirinden başarılı organizasyonlarla Sporun Başkenti Kocaeli’de gençlerin renkli bir yaz sezonu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ödüllü Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenledi. 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Şampiyonası’na gençler büyük ilgi gösterdi. Kente renk ve heyecan katan turnuvaya midi voleybol 12 yaş altı kızlar kategorisinde 12 takım 168 sporcu, kadınlarda 36 takım 72 sporcu, erkeklerde ise 32 takım 64 sporcu katılım sağladı.

GENÇLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Nefes kesen Plaj Voleybolu Şampiyonası ilk günden son güne kadar heyecan dolu anlarıyla yaza damga vurdu. Kumların üzerinde 3 gün boyunca voleyboldaki yeteneklerini sergileyen gençleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da yalnız bırakmadı. Müthiş smaçları ile izleyenleri adeta büyüleyen sporcular destek ve katılımlarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL

Çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı maçlara sahne olan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda midi voleybol, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren takımlardan birinciye 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL’lik spor malzemesi hediye çeki verildi. Turnuvada başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Büyükşehir yetkilileri tarafından takdim edilirken aileler de çocuklarının başarısına ortak oldu.

MİDİ VOLEYBOL KATEGORİSİ

1-Körfez Akademi Spor Kulübü

2-Beşrenk Spor Kulübü

3-Anka Spor Kulübü

KADINLAR VOLEYBOL KATEGORİSİ

1-Yaren-Elif

2-Şevval-Nisa

3-Buse-Yaren

ERKEKLER VOLEYBOL KATEGORİSİ

1-KBB Destek Hizmetleri

2-Tiko Manşet

3-Doblo