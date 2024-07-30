Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe 1 Temmuz’dan itibaren zam geldiğini duyurmuştu. Zammın etkisi, bu ayki faturalarda görülmeye başlandı. Yapılan araştırmaya göre, Haziran ayında 1000 TL ödeyen bir abone Temmuz ayından itibaren bin 380 TL ödeyecek.İSTANBUL (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abone grubu için elektrik satış fiyatlarına yüzde 38 zam getirildiğini duyurmuştu.

1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya konulan zam oranının faturalara yansıması da bu ay görülmeye başlandı. Bu zam oranıyla birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

Karşılaştırma sitesi encazip.com bu zammın faturalara nasıl yansıyacağını araştırdı. Yapılan araştırmaya göre, haziran ayında 1000 TL ödeyen bir abone temmuzdan itibaren 1.380 TL ödeyecek.

TİCARETHANELERDE DE ZAMLI ELEKTRİK FATURALARA YANSIYACAK

EPDK’dan yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, haziran ayında 5 bin TL ödeyen kullanıcı Temmuz ayından itibaren 6 bin 562 ödeyecek.

“YAPILAN ELEKTRİK ZAMMI DEĞİL, ELEKTRİK DAĞITIM BEDELİ ZAMMI”

Yapılan zammın elektrik zammı değil, elektrik dağıtım bedeli zammı olduğunu belirten Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım, şöyle konuştu:

“Mesken düşük kademe zammı yüzde 2,5, yüksek kademe zammı yüzde 23 ile sınırlı kalırken dağıtım bedeli yüzde 59 arttı. Ticarethanede ise düşük kademe yüzde 29 artarken yüksek kademe yüzde 8 arttı. Orada da dağıtım bedeli yüzde 59 arttı. Küçük sanayicinin fatura tutarında herhangi bir değişiklik olmazken ekonominin lokomotifi olan büyük sanayici zaten ulusal tarife sisteminden çıkartılarak maliyet bazlı tarifeye geçirilmişti. Bu tarifeye göre büyük sanayiciler temmuz ayında yaklaşık olarak 1 kW elektriğe vergi ve dağıtım bedeli hariç 3 TL ödeyecekler.”

“SANAYİCİ EVLERE KIYASLA ALTI KATA KADAR YÜKSEK FİYATTAN ELEKTRİK KULLANIYOR”

Sanayicilerin evlere kıyasla altı kata kadar yüksek fiyattan elektrik kullandığını belirten Kırım, şunları kaydetti:

“Olması gereken elektrik birim fiyatı 3,25 TL iken sadece sanayicinin bu fiyattan elektrik kullanırken örneğin evlerin sadece 0,49 TL’den elektrik kullanması aslında sektörde yapılan hatanın hala devam ettiği anlamına geliyor. Sanayici evlere kıyasla altı kata kadar yüksek fiyattan elektrik kullanıyor. Ev tüketicileri her ne kadar ucuz elektrik faturası ödediğini sansa da bu denli yüksek sanayi elektrik fiyatı iğneden ipliğe tüm ürün fiyatlarına yansıyor ve nihayetinde enflasyonu direkt olarak etkiliyor. Evde ucuz elektrik faturası ödediğini düşünen tüketici aslında bu faturayı fazlasıyla markette ödüyor. Bunun etkisi tüketiciye daha fazla oluyor. Evlerde de maliyet bazlı tarife uygulansa mal ve hizmetler üzerindeki maliyet baskısı bir ölçüde gevşeyecek bu da enflasyon rakamlarına yansıyacaktır. Yıllardır sektörün içinde olan ve farklı ülkelerde de piyasaları deneyimlemiş bir kişi olarak gördüğüm şu, tüm gelişmiş ülkelerde sanayi elektrik fiyatları ev elektrik fiyatlarından daha düşük oluyor. Aynı ülkelerin enflasyon oranlarına baktığınızda tek haneli hatta yüzde 5’in altında oranlar görüyorsunuz. İşte bunun olmasının en önemli sebeplerinin başında elektrik fiyatlandırmasındaki yanlış denge yatıyor.”