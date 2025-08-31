Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması devam ederken, ayakkabılarla ilgili henüz kesin bir karar bulunmuyordu.

2026-2027 öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrencinin siyah ayakkabı giyeceği yönündeki haberlere Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, "Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" ifadelerini kullandı.

İDDİALARIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ

NTV Haber'in haberine göre konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. "Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla" ilgili rapor sunan dernek yönetimi, olumlu cevap alamadı.

GEREKÇE SAHTE AYAKKABI PAZARI

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabı önerisini sunarken gerekçe olarak sahte ayakkabı pazarındaki büyümeyi gösterdi. Dernek raporuna göre, son 10 yılda sahte ya da taklit ayakkabı pazarı 20 milyon çiften 200 milyon çifte yükseldi.

Dernek, bu artışta en önemli faktörlerden birinin okullardaki serbest kıyafet uygulaması olduğunu belirtiyor. Verilere göre, global spor ayakkabılarının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaşmış durumda. Beş yıl önce 25 milyon çift olan global markalı ayakkabı ithalatı, bugün 76 milyona çıkmış durumda.

TASD Başkanı Berke İçten ise yaptığı açıklamada, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışını tetiklediğini, bunun hem çocukları hem de velileri zor durumda bıraktığını vurguladı.

BAKANLIK TAVRINI KOYDU

Bu açıklama karşın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelerde öneriye sıcak bakmadıklarını ilettikleri belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü ise kız.

Toplam öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmî okullarda, 1 milyon 631 bin 192’si özel okullarda, 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor.

Resmî okullarda öğrenim gören öğrencilerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız. Özel okullarda 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci bulunurken, açık öğretimde kayıtlı 616 bin 286 erkek ve 613 bin 516 kız öğrenci yer alıyor.