Son iki hafta içinde Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan “NARKOÇELİK-48” operasyonları, sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 73 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 887 kg uyuşturucu madde ve 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 1.780 şüpheli sokak satıcısı ve zehir taciri gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 4 bin 450 ekip ve 11 bin 125 personelin yanı sıra 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeği görev aldı. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin gibi büyükşehirlerde yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul : 3 ton 578 kg metamfetamin, 12 kg esrar, 7 milyon 623 bin adet uyuşturucu hap ve 347 kg kimyasal hammadde ele geçirildi; 19 şüpheli gözaltına alındı.

: 3 ton 578 kg metamfetamin, 12 kg esrar, 7 milyon 623 bin adet uyuşturucu hap ve 347 kg kimyasal hammadde ele geçirildi; 19 şüpheli gözaltına alındı. İzmir : 219,5 kg metamfetamin, 48 kg esrar, 6 kg skunk ve 53 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

: 219,5 kg metamfetamin, 48 kg esrar, 6 kg skunk ve 53 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa : 127 kg skunk ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

: 127 kg skunk ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkari : 119 kg metamfetamin ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

: 119 kg metamfetamin ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum : 115 kg metamfetamin ve 37 kg skunk ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

: 115 kg metamfetamin ve 37 kg skunk ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep : 106,5 kg skunk ve 8 kg metamfetamin ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

: 106,5 kg skunk ve 8 kg metamfetamin ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır : 88 kg skunk ve 47 kg metamfetamin ele geçirildi; 13 şüpheli gözaltına alındı.

: 88 kg skunk ve 47 kg metamfetamin ele geçirildi; 13 şüpheli gözaltına alındı. Van : 64 kg metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

: 64 kg metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana : 53 kg esrar, 11 kg metamfetamin ve 33 bin 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

: 53 kg esrar, 11 kg metamfetamin ve 33 bin 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin : 33 kg esrar ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı.

: 33 kg esrar ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı. Batman : 27 kg skunk ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

: 27 kg skunk ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon: 24,5 kg skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.